王奶奶說，因為她覺得這個護理師很親切，笑容很親切，工作也很細心，幫她打針又做檢查，所以才想說拿自家飼養生產的土雞蛋跟護理師分享。（院方提供／吳建輝南投傳真）

國內蛋價飆漲，鬧蛋荒，許多民眾紛紛拍下家裡蛋照「炫富」，近日南投竹山秀傳急診室就飄散「蛋蛋」的溫馨，一名9旬老奶奶手捧自產的土雞蛋，來到急診室找尋曾照顧她的護理師，要親自答謝，讓護理師又驚又喜，喜獲土雞蛋的護理師陳嬿安說，只是做平常要做的事情，沒想到阿嬤這麼熱情，相當感動。

90歲的王奶奶隻身來到急診室，嘴巴念著「陳嬿安」的名字，經其他護理師詢問原來是要找曾經照顧過她的陳姓護理師，而讓人眼睛為之一亮的是手中的土雞蛋，12顆每顆60至70g的褐色土雞蛋，讓這現在這個缺蛋的時刻，更顯得珍貴。

王奶奶說，因為她覺得這個護理師很親切，笑容很親切，工作也很細心，幫她打針又做檢查，所以才想說拿自家飼養生產的土雞蛋跟護理師分享，奶奶還說，家裡養了2、30隻母雞，也時常跟鄰居分享，所以才想說親自拿給護理師，感謝他的協助。

才剛到職不到一個月的陳嬿安說，記得奶奶因為腳扭傷就醫，也檢查出心臟其他問題，當天給予治療觀察無恙後，奶奶才返家休息，其實也沒有做什麼，就是打點滴、協助安排，沒想到奶奶還記得她，讓他很感動，也為她的護理師生涯帶來滿滿的激勵。