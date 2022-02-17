肥胖不是原罪，也是一種疾病。24歲護理師小安接受「縮胃曠腸減重手術」，成功甩掉40公斤體重，走出被霸凌的心理陰霾，幫助更多肥胖患者建立自信。30歲護理師小芸也在體重管理中心協助下，搭配減重藥物及運動，5個月內減重20公斤。
小安從小便因身材肥胖，求學過程中飽受同儕霸凌排擠，產生壓力性爆食，一天可吃6餐，不但健檢屢見紅字，更有自卑、憂鬱的心理問題。從事護理工作後，某日騎車時突然失去意識自摔，住院6天才脫險，小安才意識到肥胖對健康的危害。
博田國際醫院醫師王銘嶼評估小安的身心狀況後，施以「縮胃曠腸減重手術」，9個月後成功減去近40公斤，BMI值也從原本的33降到22.4，過去經常出現的胸悶、呼吸急促、精神注意力不足等症狀全都不藥而癒。
王銘嶼表示，依據肥胖程度的不同，有對應的治療方式。「縮胃曠腸減重手術」適合BMI值超過32以上、合併高血壓及糖尿病的肥胖患者，透過腹腔鏡切除袖狀胃同時縮短小腸路徑，安全性高且長期併發症比例較低，一年後可減少約85％的過多體重。患者可減少飢餓感，有效控制血糖。相較於傳統胃繞道手術保留的胃容量較大、飲食限制較少。博田自2020年9月開院迄今，已協助70名患者減去2000公斤體重。
30歲護理師小芸經常上完小夜班就吃鹹酥雞紓壓，體重從70多公斤一度飆到92公斤，嘗試過服藥、斷食等各種減肥療法均無明顯效果，還引發椎間盤突出舊疾復發。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院體重管理中心評估小芸BMI值達34.4，又有高血壓、糖尿病等家族病史，給予飲食調整及藥物治療，藉由藥物機轉延緩胃排空速度、增加飽足感。另一方面也要小芸戒掉吃宵夜，養成晨起運動習慣，5個月後成功甩肉20公斤，椎間盤突出的疼痛問題也獲得明顯改善。
高醫家庭醫學科主任李純瑩表示，肥胖通常伴隨高血壓、糖尿病、高血脂等問題，台灣肥胖盛行率，大約每4人就有1人是肥胖。調查指出，2007年至2016年台灣醫護人員體重過重及肥胖的盛行率分別為21％ 及15％，其中超重及肥胖的發生率為6.2％和4.8％，顯見醫護人員平日忙於照顧病患，反倒忽略自己健康問題。
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