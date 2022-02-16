防檢局16日表示，因應近來國內雞蛋產量不足，防檢局參酌世界動物衛生組織陸生動物法典規範、日本高病原性家禽流行性感冒（禽流感）疫情之管制作為及其疫情通報之透明度等資訊緊急進行風險評估，專案同意至3月31日自日本未發生禽流感之區域輸入經檢疫合格之雞蛋，以兼顧防疫檢疫安全及國內需求。

防檢局評估自日本未發生禽流感之都道府縣輸入經日本獸醫官把關之雞蛋，且輸入時再經防檢局於邊境逐批檢疫以確認符合規定，雙重把關下引入禽流感的風險極低，因此依據「動物傳染病防治條例」及「動物及動物產品輸入檢疫條件」規定，專案同意日本雞蛋至2022年3月31日前有條件可輸入我國。

防檢局進一步說明，蛋品輸入時，除了符合動物檢疫規定外，也須符合食藥署相關食品輸入規定，包括日本輸入食品輻射管制措施。防檢局表示，針對日本輸台雞蛋一定會在邊境嚴格把關，在符合國際規範的前提下，協助產業增加蛋源並維護國內畜禽產業生產安全，民眾可以放心。