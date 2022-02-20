檢疫所人員查獲大量檳榔及菸品。（圖／翻攝王必勝臉書）

日前有入住檢疫所民眾上網抱怨，由家人送來的物資、食物有被翻動的痕跡，覺得做法可議，也擔心會被感染。對此，指揮中心醫療應變組副組長王必勝今在臉書發布檢疫所查獲違禁品的照片與影片，強調檢疫所禁毒禁酒禁菸，查獲案件已不勝枚舉。

王必勝今在臉書發文分享違禁品抽查影片與照片，強調檢疫所查出違禁品的比例非常高，從影片可見，檢查人員在便當內翻出菸品，在袋裝洋芋片中找到菸彈，在礦泉水紙箱內抽查到2瓶高粱酒，其他案例甚至起出毒品、咖啡包。

礦泉水紙箱當掩護，裡面有泡麵、餅乾，還暗藏2瓶高粱酒。（圖／翻攝王必勝臉書）

送進檢疫所的物資，查獲毒品咖啡包。（圖／翻攝王必勝臉書）

有人在餅乾包裝內夾帶毒品。（圖／翻攝王必勝臉書）

王必勝指出，一名疑似南部某檢疫所住民，入住時即替他保管了大量菸品，因無法抽菸數日吵鬧引起其他住民抗議，後從其朋友送來便當飯菜內找出整盒香煙，因此便當送至住民時有點凌亂，後續會請所方提供戒煙貼片並予以關懷，並為對他帶來的不便致意。

王必勝也說明，針對送進檢疫所的食物及物品，集中檢疫所安全組員警是依據專業的經驗，從住民的行為模式、送物品的人、物品的異狀…等判斷後進行抽查，「我們沒有把集中檢疫的住民當犯人，而是當成親人在關心照顧」，希望能讓住民安全完成隔離或檢疫，平安回家。

「檢疫所畢竟不是自己家，是很多人要一起使用的空間」，其作用是隔離及檢疫，不是遊憩休閒渡假，針對外送進來的物品和食物仍會持續抽檢，但我們會要求工作人員儘量保持其原狀完整性。

王必勝表示，中央集中檢疫所工作指引，對於違禁品有明確的規定，是根據兩年多以來的經驗制定，舉例來說：禁止各類毒品，因其本身就是重大違法，遑論使用或禁斷後產生的各種症狀；禁止酒類，因發生過很多起酒醉吵鬧、健康關懷無法聯繫、甚至需送醫治療；禁煙，是因為常發生床上抽煙燒破床單等易引起火災的事件，同時飄散的煙味也會引起其他住民強烈抗議。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363