台東縣衛生局16日傍晚接獲1位北部民眾告知，他被列為外縣市確診個案（案19816）接觸者，經衛生局確認後立即安排防疫專車至醫院進行PCR採檢，檢測結果為陽性反應，衛生局也初步公布疫調該名確診者足跡。據了解，該民眾暫無相關案號，目前匡列相關對象8人。

衛生局指出，該位北部民眾搭乘16日飛機，同日11點抵達到台東，隨後搭乘計程車至桂田飯店，短暫停留後再搭計程車到天野餐廳用餐（有感頭暈不舒服，故獨自吃飯），用餐完畢再搭乘計程車回台東桂田喜來登酒店後，接獲北市衛生單位通知須居家隔離，即電洽台東縣衛生局，衛生局立刻派防疫專車送該民眾至醫院進行PCR採檢後確診。

台東縣衛生局已初步匡列接觸者並列為居家隔離，同時徹夜清查相關場所監視器畫面等確定足跡無虞。有關本案相關案號等詳細資訊須待中央流行疫情指揮中心發布。

台東縣府表示，餐廳、飯店已進行內部清潔消毒，17日將先行停業，縣府相關防疫清潔消毒大隊也將配合於周邊環境同步進行清潔消毒作業。

縣府強調將嚴密監控，隨疫調滾動調整持續匡列，同時呼籲民眾，面對變種病毒時須提高警覺，但不需要恐慌，也提醒民眾如曾於相同時段出入相關場所，務必進行自我健康監測，如出現症狀，請儘速就醫。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業曝露、周遭其他人否有類似症狀等。