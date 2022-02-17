宜蘭縣社區關懷據點遍及各地，透過深入鄰里的據點，提供健康促進等活動，縣府社會處為鼓勵長者參與，推動「好生活柑仔店」，長者累積「健康點數」就能兌換日用品、防疫物資，服務年齡層擴展到宜蘭縣55歲以上民眾，盼能提前為鄉親們「存健康」。

今天（17日）「好生活柑仔店」啟動，縣長林姿妙赴宜蘭市七張社區活動中心，說明縣府推動的政策，林姿妙說，「好生活柑仔店」就像個健康存錢筒，讓民眾可以將健康存下來，每天量血壓、參加健康講座等課程就能兌換點數。

社會處表示，中高齡的鄉親可常到社區照顧關懷據點，如參與預防及延緩失能課程，可獲得3點，健康講座課程2點，健康促進課程1點，也會依據1個月內量測血壓、體溫的次數，核發3至10點的健康點數。

累積健康點數每月累積計算後，「好生活柑仔店」行動車會巡迴到各地，可憑點數兌換日用品、防疫等物資，例如30點可兌換牙膏，50點可兌換漂白水，90點可兌換燕麥片等。

七張社區發展協會理事長林俊欽說，以往要請長者們到社區中參加活動並不容易，但「生活柑仔店」讓參與的人數多出2成，預估參與的人數還會增多，如果長者們積極參與各項健康講座等課程、固定量測血壓與體溫，1個月可拿將近60點健康點數。

社會處長林蒼蔡表示，「好生活柑仔店」是全國首創，會推行並將服務年齡降到55歲以上的縣民，是因為中高齡族群是慢性病的危險群，盼能透過「好生活柑仔店」讓民眾提早10年存健康，以維持生理機能、延緩老化程度。