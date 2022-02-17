除了高富帥，有幽默感、性格有趣的男生也特別受到女生歡迎，運勢命理專家小孟老師點名，水瓶座、獅子座、射手座、天秤座、雙子座的男生最有女人緣，其中第一名雙子座的男生，常常讓女生覺得他們懂好多，什麼事情都知道，感覺好有魅力。

第五名：水瓶座

水瓶座的人很有趣，在思考上常常喜歡跳出框架，做一些不同於他人的事，可以說是出奇致勝、不按牌理出牌的第一名，這讓他們在團體裡脫穎而出，而水瓶座喜歡照顧人的個性，又會讓女生感到有魅力，而且水瓶座的男生很喜歡聊天，對人性與這世界非常的好奇，會在對話中不斷挖掘真正的意義，這也會讓女生產生一種對方好愛跟我聊天，是不是對我有意思的錯覺，這樣充滿友善的曖昧感，反而撩到不少少女的心。

第四名：獅子座

獅子座的男生通常都很陽光，對朋友很有義氣也很照顧，在聚會上也常逗大家開心，所以自然而然很懂得掌握氣氛節奏，讓女生覺得個性有趣又好玩。由於他們對於女生向來都是霸氣的護花使者，很喜歡照顧女生又很陽光樂天，還富有同情心並很容易心軟，這樣的特質會讓女生覺得很溫柔。另外他們幽默熱情的那一面也很容易吸引女生的注意，一不小心就越來越在意，默默喜歡上霸氣獅子男了。

第三名：射手座

射手座的男生大部分都有一種歡樂的氣質，平常看起來粗枝大葉，但其實有著貼心的一面，他們對於有興趣的對象是可以很體貼的，默默的遞上對方需要的飲料，或是說些笑話逗女孩開心，會讓很多女生覺得被在乎。射手座喜歡能夠激起他們鬥志的人，也喜歡很有能耐的女孩子，甚至會對女強人裝可愛撒嬌，因為比起當皇帝更愛當黑騎士，這種喜歡英雄救美又愛飄泊的性格，常常會激起女生的征服慾。

第二名：天秤座

天秤男天生懂得欣賞事物的美好，那種追求真善美的性格讓他們散發優雅的氣質，也因為如此他們也比較懂得用幽默來看待事情，而這種特質常常讓女生覺得跟他們相處就像在浪漫的童話故事裡。而富有同理心的天秤座很能夠理解對方的感受，常常在對話當中說出很撩人的話語，而說法卻又很紳士有禮貌，讓女生容易墜入愛河而不自知。另外他們朋友非常多，派對、聚餐、各種活動忙不完，會讓女生覺得很有魅力。

第一名：雙子座

雙子座的男生喜歡聊天互動、喜歡討人歡心、希望大家的注意力在自己身上，所以他們會創造許多新話題。對這世界充滿好奇的雙子座，常常讓女生覺得他們懂好多，什麼事情都知道，讓人感覺好有魅力。事實上，雙子座的腦袋常常很天真、很奇幻，希望生活可以充滿驚喜，這也是他們喜歡把驚喜帶給另一半的原因。這種鬼靈精怪出其不意，會讓女生覺得整個生活都變得很有趣。