家屬接獲警方通知後，前往至南屯派出所接回老翁返家。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員吳昂展、王翊馨，日前執行22至24時巡邏勤務，接獲民眾報案稱於台74線中彰快速道路往南下方向，見一台自小客車打故障燈號停靠路旁，恐須警察協助。

警方指出，員警獲報到現場，未見駕駛座有人，當下一頭霧水，正疑惑駕駛去向時，突然一名84歲的老翁從後駕駛乘客座位探出頭來，表示自己駕車途中，疲勞感湧現，為避免疲勞駕駛發生危險，索性將車輛停靠在路肩，沒想到甫停妥車輛準備閉目養神之際，就看到警察巡邏車靠近。

員警聞訊對於張姓老翁的行徑，直說：「阿北!毋湯啦!」老翁這才意識到危險性，由於老翁身體狀況欠佳，員警先行聯繫家屬並載送老翁至警所稍事休息。家屬向員警表示，老翁喜歡自己駕車外出，但畢竟已高齡84歲，身體機能各方面反應不若以往，這次老翁隨性的舉動，恐釀成交通事故，後果不堪設想，家屬再三感謝員警即時協助，讓老翁可以平安返家。

所長江松泳表示，民眾上路前除檢查車況外，事先熟悉路況，謹慎行車，降低意外發生機率；若發現有疲勞駕駛狀況，最好立即找安全地方停靠休息，避免釀成意外。