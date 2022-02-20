桃園市八德區有名患有失智症的83歲盧姓老翁，日前凌晨趁著家人熟睡，獨自一人偷溜出門到超商買東西吃，因呆坐在和平路的超商前，經員警至現場關心處理，並利用警用電腦確認其身份後，平安護送老翁返家。

八德警分局大安派出所警員林星辰、廖宜雋、黃偉育，日前凌晨1時許擔服巡邏勤務，接獲民眾報案，稱有有名老翁精神狀況不佳，呆坐在和平路530號OK超商前，疑似有迷途情事。

警方到場後立即上前關心，經查老翁攜帶的身分證件，因其戶籍地登記在南投縣，於是進一步詢問老翁住家地址，但老翁只能說出自己是住在和平路528巷，無法詳細描述家中地址，並稱因為肚子餓才出門買東西吃，老翁面對員警詢問完全無法表達詞意，疑似有失智的狀況，員警遂以巡邏車先將老翁載回駐地休息。

員警返所後隨即利用警政系統逐一比對確認身份，並順利聯繫上老翁的家人，警方也親自陪同盧姓老翁返家，老翁兒子見父親夜半由員警護送平安歸來無恙，連忙向警方道謝，並表示父親患有失智症，這次趁深夜家人熟睡時溜出門，幸好有熱心民眾和員警幫忙，才讓父親平安返家，十分感謝警方的熱心協助。

警方提醒民眾，家中如年長者或精神狀況不佳者常有走失情事發生時，可申請佩戴防走失愛心手環或在常穿衣著製作聯繫方式，也可以將每日穿著拍攝記錄，以防若不慎走失時，讓警方迅速查詢比對，第一時間通知家人帶回團圓。