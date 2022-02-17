俄羅斯選手在本屆冬奧鬧出不少爭議，最受矚目的就是15歲滑冰女將瓦莉娃(Kamila Valieva)陷入禁藥疑雲，而最近她的同胞可能會幫她分擔一點「流量壓力」，近日俄國競速滑冰男子選手阿爾多什金(Daniil Aldoshkin)上演怪異舉動，在衝破終點時「雙手比中指」，意義耐人尋味。

俄羅斯15日在競速滑冰團體追逐準決賽碰上美國，靠著阿爾多什金最後衝破終點拿下金牌，同時以3分36秒的成績刷新奧運紀錄，而不知道是否興奮過了頭，阿爾多什金在通過終點後竟高舉雙手比出中指，莫名舉動讓外界相當傻眼。

對此事阿爾多什金給出解釋說：「這是我生涯首面奧運獎牌，所以我舉起手，這沒有特別意思，如果冒犯到任何人，我真的非常抱歉。」從他的話中看出他沒有別的目的，但難道不能用雙手握拳、比勝利手勢來代替嗎？或許大家聽完他的解釋仍一頭霧水。

雙手大比中指(美聯社資料照)

另外俄羅斯滑冰聯盟會長克拉夫佐夫(Alexei Kravtsov)也出面替阿爾多什金道歉，認為他的手勢是因為情緒激動導致，並沒有針對任何人，而他的金牌隊友扎哈羅夫(Ruslan Zakharov)同樣幫忙緩頰，說他們是與時間在競賽，並不是和人，一切都是情緒亢奮導致。