台北市繼士林某幼兒園傳出16名幼童疑似腹瀉群聚事件後，台北市議員張斯綱17日再爆，自己接到多名家長陳情，昨日又有大同區某幼稚園的26名幼童集體上吐下瀉，北市教育局聲稱園方已緊急宣布2班級停課，卻有家長抱怨根本沒接到通知，他痛批園方和教育局處置失當。

對此，教育局指出，昨日晚間接獲幼兒園通知部分師生有嘔吐症狀後，園方已先行通報傳染病系統，市府則在今早得知半夜陸續有學生就診，因為人數實在太多，便緊急通知園方今明2日先行停課，待衛生局調查評估、啟動疫調，才能確認是否食物中毒還是腸病毒等其他狀況。

教育局說，昨日園方已重點消毒生病學童班級教室（含廁所及教具櫃體等），並通知家長帶回棉被清洗，放學後已請消毒公司入園清消。今早園方也已通知家長停課情形，但因部分家長因故無法照顧孩童，仍由園方照顧收托。

張斯綱指出，今日有家長向他陳情，指昨日孩子從幼兒園放學後，自晚間6點多開始，開始腹痛、不停嘔吐，晚間10點半已有十幾位家長陸續在群組反映相同情況，甚至有人已經送急診、發高燒，但園方及教育局處置慢半拍。

張斯綱說，初步了解目前已有2班級幼童下午4點半放學後身體出現不適，因腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒症狀就醫，分別是河馬班有18名、斑馬班有8名。教育局雖說園方已緊急將2班級停課，但實際瞭解後，仍有家長未接到校方通知，甚至有家長接近中午才接到園方停課通知，顯見與教育局說法有出入。

張斯綱認為，相關事件頻傳，他要求北市府教育局、衛生局應更加重視幼兒園衛生安全條件及事件發生管理處置，另針此次事件應立即調查，並向家長公布完善處置作為。