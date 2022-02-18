新北市三重區昨有幼兒園的1名幼兒確診，全園除了停課14天以外，衛生局也匡列採檢400人。新北市長侯友宜今上午表示，幼兒園孩子匡列採檢，要採檢400人，今早出來280人全數陰性，新北市衛生局下午公布，剩餘120人採檢也是陰性。