新北三重幼兒園學童確診停課14天 400人採檢結果出爐 15:152022/02/18 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局長陳潤秋（左）表示，三重幼兒園學童確診篩檢400人，採檢結果出爐都是陰性。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區昨有幼兒園的1名幼兒確診，全園除了停課14天以外，衛生局也匡列採檢400人。新北市長侯友宜今上午表示，幼兒園孩子匡列採檢，要採檢400人，今早出來280人全數陰性，新北市衛生局下午公布，剩餘120人採檢也是陰性。 三重幼兒園學童確診篩檢400人 侯友宜曝結果 內湖好市多停業1天有確診足跡 衛生局證實了 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #三重 #採檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南韓單日新增確診病例破10萬人 疫情以來最高 10:362022/02/18 財經 北投某國中家長確診161學生將採檢 北市：與南湖國小同家庭 23:232022/02/17 生活 台南首位小學生確診 紅瓦厝國小停課3天 09:412022/02/18 生活 台南＋2 傳播鏈確定 首起小學生確診 全校停課3天 12:502022/02/18 生活 國巨高雄楠梓廠一員工染疫 產線暫不停工 15:002022/02/18 財經 三重匡列400人擠爆聯醫採檢 新北衛生局致歉 11:552022/02/18 生活 板橋某國中學生確診全校停課3天非14天爆爭議 教育局曝原因 15:402022/02/18 生活 連3周Delta掛零 女足國手染BA.2 羅一鈞揭盛行國 15:402022/02/18 生活 台北幼稚園26童腹瀉停課 家長怨沒通知 04:102022/02/18 地方新聞 今增16例本土！15人屬同一傳播鏈 陳時中最新說明 13:512022/02/18 生活 兆豐證1人確診 忠孝分公司暫停服務 12:182022/02/18 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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