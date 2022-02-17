一名僵直性脊椎炎患者接受針灸治療，擺脫日日吃止痛藥的生活。（邱立雅攝）

一名26歲男性患者被診斷為僵直性脊椎炎，因連吃多年止痛藥，實在受不了，於是轉而求助中醫師蔡宗璟。患者因先前甲狀腺機能亢進，不願長期服用抗發炎性的西藥來治療脊椎炎，在蔡宗璟以中藥搭配針灸方式來舒緩患者的疼痛與不適，患者已明顯感覺疼痛舒緩，除了能站直、伸懶腰，並再也不用吃止痛藥了。

患者表示，自己在21歲時發病，痛得時候連覺都睡不好，平常工作難以久站，簡單的彎腰動作也是痛苦萬分，且發病以來天天吃止痛藥，加上自己有甲狀腺機能亢進，不想再吃太多藥，於是找上中醫幫忙，未料幾次療程下來，竟然可以站直，且無須再使用止痛藥，還能輕鬆彎腰、拉伸，讓他大感不可思議。

僵直性脊椎炎在西醫屬內科自體免疫性疾病，蔡宗璟解釋，自身的免疫系統會攻擊頸、胸、腰椎或下肢關節，在西醫的治療上會使用消炎止痛藥或免疫抑制劑，因治療需長期服用西藥且無法根治，加上副作用亦多，因此常令患者困擾，所以患者會尋求中醫治療。

蔡宗璟表示，針灸治療有很好的療效，但此疾病為自體免疫疾病，與一般的關節痛及肌肉肌腱發炎有所不同，單用針灸治療仍不夠，須配合中藥治療一段時間，使免疫的調控正常化，讓發炎反應停止並修復局部發炎後的組織。

針對該名26歲患者狀況，蔡宗璟在第一次門診時，以針灸方式來舒緩患者的疼痛與不適，選用下背部的大腸俞、氣海俞、腰眼及上背部的肺俞、督俞來治療。再開立了含驅風的威靈仙與白芷、化溼的陳皮與厚朴、活血的三稜與莪朮等多樣中藥組合的處方來治療僵直性脊椎炎的疼痛與其他不適症狀。