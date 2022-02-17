今年台北燈節移師士林舉辦，開幕短短6天為士林夜市帶來百萬人潮，線上活動更破212萬人。台北市副市長蔡炳坤指出，同在士林的台北表演藝術中心也將在3月11日試營運，預計將吸引4萬人購票嚐鮮，未來還將結合文化與商圈，只要看表演就能獲得士林夜市消費券，全力振興士林。

北台灣著名觀光景點「士林夜市」近年因租金過高、攤販坑殺遊客以及新冠疫情等原因，導致整體情況雪上加霜。今年北市府持續推出攤販精進計畫，加上台北燈節、北藝中心、白晝之夜開幕，共計3招，要讓士林恢復過往榮景。

蔡炳坤指出，過去士林夜市總因一顆老鼠屎壞了一鍋粥，現在都清的乾乾淨淨，整個夜市環境全都整理完畢，包括要求攤商退縮至畫設的藍色虛線，不僅消費者好走，消防車和救護車也能輕鬆通過，此外夜市攤販也有簽署自律公約，要求明確標價、分量透明，當地兩個自治會更通力合作，同時市府也祭出獎勵措施，協助攤商更換舊攤位。

趁燈節開幕期間，台北市副市長蔡炳坤也化身夾娃娃機一日台主，為北藝中心3月11日至5月15日試營運熱身。（蔡炳坤提供）

據北市觀傳局統計，台北燈節11日至16日吸引線上212萬人、現下126萬人，主燈區單日最高進場人數近2萬人。蔡炳坤表示，相較去年底辦在萬華的台北燈節僅有164萬人，今年士林成績更好，未來天氣若好，預估現場賞燈人潮上看2、300萬，加上線上人數有望破500萬。

趁燈節開幕期間，蔡炳坤也化身夾娃娃機一日台主，為北藝中心3月11日至5月15日試營運熱身，他親手寫下6張搞怪虎年吉祥話，包括「虎乾LA」、「虎嘎蝦嘎」等，放進仿北藝中心建築形狀的銀灰色球體，吸引民眾夾取，上周末平均一晚就有近300人前來體驗。

北藝中心行銷部經理黃文瀚指出，中心預計於7月啟用、8月開幕，試營運期間將開放1500席大劇院、800席球劇場及500席藍盒子劇院，為設備與參觀動線進行壓力測試，特別的是北藝引路指標由國內設計師聶永真設計，首創「0文字」圖示，考驗民眾是否能正確解讀。

台北市副市長蔡炳坤補充，北藝中心還有特殊的「參觀迴路」，即使民眾沒有要看表演，還是能入場參觀，能一窺表演後台、頂棚的實況，相當有趣。（北藝中心提供）

黃文瀚說，屆時將有15組藝術團隊進駐，共計46場售票演出、12場免費演出，預計要賣出4萬張票，其中有5000票優先給當地市民、里長，基本上票價落在400至2800元之間，試營運期間全打6折，1月14日開賣至今，票房現已達5成。

為結合文化與商圈，黃文瀚表示，未來看表演的民眾可憑證和士林商圈兌換消費折扣券，振興士林。蔡炳坤補充，北藝中心還有特殊的「參觀迴路」，即使民眾沒有要看表演，還是能入場參觀，能一窺表演後台、頂棚的實況，相當有趣。