新冠肺炎加上美國聯準會縮減購債規模，讓銀行、保險及證券國際業務同時衰退。金管會17日公布，銀行國際金融業務分行（OBU）因疫情造成放款減少，加上淨利息收入與投資收益縮水，2021年稅前獲利新台幣901.3億元，較前一年衰退逾13％。

而證券業的國際證券分公司（OSU）則因為美國去年第四季開始縮減購債規模，及美債利率上升，券商減少債券部位、規避風險，投資收益減少，2021年OSU稅前獲利5299萬美元（約合新台幣14.67億元），比2020年衰退逾71％。

最慘的還是需要境外客戶來台投保的壽險國際保險業務分公司（OIU），因為新冠肺炎的邊境管制，境外旅客難以來台觀光，壽險OIU在2021年僅有四件新契約保單，保費210萬美元（約合新台幣5815萬元），保費比前一年衰退近88％，且某一家壽險公司因為提列呆帳，去年OIU是虧損11.9萬美元。

金融三業的國際業務是金管會多年前金融進口替代政策之一，即擴大開放銀行、保險及證券業承作境外外幣業務，賺外國人的錢，提升金融競爭力。

由於開放較早、業務成熟，每年都是銀行的OBU獲利最高，目前共有36家本國銀行及23家外銀有OBU，但近二年因為疫情造成美國降息，海外放款風險升高等因素，據銀行局統計，2021年OBU放款餘額為新台幣2兆1776億元，比前年底少612億元，存款2兆8922億元，則增3135億元，銀行局副局長林志吉分析，放款減少，加上降息，OBU淨利息收入減少，加上OBU的投資淨收益也減少，造成去年OBU稅前獲利衰退逾13％。

以國外債券投資操作為主的OSU，目前共有19家券商獲准經營，證期局副局長蔡麗玲表示，去年因為債券利率較2020年上揚，債券投資收益下降，券商也因為要避險，降低債券部位，因此營業規模降到1640億美元，同比衰退4.2％，稅前獲利則少逾71％。

而必須以非台灣人、無台灣居留權為保戶的OIU，去年僅新光人壽一家有賣出4張保單，現僅剩九家壽險公司還有OIU有效契約，共842張保單，比前年少逾6.2％。