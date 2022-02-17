金門副縣長李增財等人熱誠歡迎，期待台南鄉親多替金門旅遊推銷一下，介紹更多遊客登島觀光。（縣府提供）

台南市將軍翁慶聚派下敦親協進會一行16人返回金門故鄉尋根謁祖，為兩地綿延360多年的族親宗誼，寫下繼往開來的歷史新頁，今天並在金門六桂宗親會理事長翁國團、金寧鄉盤山村下堡東翁氏二房宗親會理事長翁世章等人陪同下赴縣府拜會。

金門早年因土地貧瘠，農作收成不易，先民相繼出外謀生，世居盤山下堡東的翁氏族親在清順治年間，渡海至現今台南市一帶聚集拓墾，其中1支落腳於目前的將軍區，開枝散葉繁衍不斷，蔚為地方大族之一。

將軍區翁氏族親跨海返回金門故鄉尋根，確認先祖慶聚公是從金門下堡東翁氏二房分衍出去，2010年宗親號召籌組祭祖聯誼會，台金兩地聯繫往來更加密切。

台南市將軍翁慶聚派下敦親協進會翁興旺理事長下午偕理監事、顧問、會員共16人拜會縣府，受到副縣長李增財及社會處長董燊、社行科長方小萍與縣府醫療服務主任翁克強等人的熱情歡迎。

李增財肯定該協會宗親用心編修族譜，還組團回金門尋根，兩地宗親交流日益熱絡，「不忘根本、飲水思源」在地方傳為佳話，希望台南鄉親多替金門旅遊推銷一下，介紹更多遊客登島觀光。

翁興旺理事長曾任國民大會第二、三屆大代表，同時也是台灣六桂宗親總會名譽總會長，他和宗親會員都表示，透過這趟尋根之旅，對金門故鄉的風土人情和建設成果有更多認識。