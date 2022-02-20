理事長盃全國壘球錦標賽台中開打-東山高中勇奪高女組冠軍。(台中市政府提供)

「叫我第一名！」年度壘球盛事「2022年理事長盃全國壘球錦標賽」剛完成高中女子組賽事，由台中市東山高中奪得冠軍殊榮後，本週末在台中金龍棒球場、太原棒球場舉辦公開男子組賽事，吸引近600位壘球好手熱情參與。台中市政府運動局期勉選手發揮實力、獲得佳績！

運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕重視女子運動發展，運動局也選定女子壘球作為重點推展運動之一，近年也與中華民國壘球協會合作持續在台中舉辦壘球賽事，與市府共同為台中壘球運動努力，每年除舉辦「理事長盃全國壘球錦標賽」，今年將持續支持辦理「企業女子壘球聯賽」、「大專校院女子壘球聯賽」及「協會盃全國壘球錦標賽」，活絡台中壘球運動風氣。

李昱叡指出，理事長盃全國壘球錦標賽舉辦多年，分公開男子組、一般男子組、高中女子組及國中女子組共4組，其中高女組與公開男組在台中熱血開打，中市東山高中不負眾望展現團隊女力，將冠軍獎盃留在台中；公開男組賽事吸引各界快式壘球勁旅參賽，包括去年冠軍的南投縣男子壘球隊，賽事精彩可期。

運動局強調，市府將持續舉行各式壘球賽事，並加強球場設備維護、人才扎根培育，鼓勵市民參與。因應新冠肺炎疫情，比賽現場實施量測體溫、手部消毒及佩戴口罩等防疫措施，歡迎球迷們到現場感受壘球賽事的熱情與魅力。