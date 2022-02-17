三立媒體集團董事長林崑海（海董）14日病逝，未來三立電視台的走向如何？經營權是否有所異動？前民進黨立委郭正亮分析，三立在綜藝節目和偶像劇都有發展空間，他們也會做一些思考，人才可以都回來，分工並不難。

三立電視台過去在張榮華及太太蘇麗媚打拚下，打出偶像劇王國名號，蘇麗媚更是一心想把偶像劇賣到大陸，欲淡化綠營色彩。但隨著兩岸情勢轉變，近年已不考慮對岸市場。未來三立電視台的走向如何？經營權是否有所異動？有認為會掀起一波角力戰。

對此，前民進黨立委郭正亮今（17）日在《新聞大白話》披露曾經去過林崑海高雄的家，林崑海很平易近人。「湧言會」今年提名很多議員，第一年是崛起之年，趙天麟、王定宇還是會扛起責任，選完才會做決定。民進黨過去也有此例，當精神領袖不在的時候，有一些人在選上之後會做另外的選擇，但會在選後，不會在選前。

至於三立電視，郭正亮直言，在2007到2012年，拍了四部偶像劇，「命中註定我愛妳」、「拜犬女王」、「犀利人妻、「小資女孩向前衝」，成為偶像劇之王，國內就賺了3億元。後來掛上愛奇藝，版權授權，不只在大陸，還有馬來西亞，海外收益不少。那時大陸劇還沒崛起，台灣劇拍得比較好。

郭正亮分析，三立在綜藝節目和偶像劇都有發展空間，他們都會做一些思考，人才可以都回來，分工並不難。