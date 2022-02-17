2022北京冬奧花式滑冰女子個人賽17日進行長曲決賽，近日陷入禁藥疑雲的俄羅斯15歲滑冰女將瓦莉娃（Kamila Valieva）可能壓力過大導致出現過多失誤，幾次轉跳落地後摔倒跌坐或是手觸冰，只能拿到141.93分，加上短曲的82.16分，總分224.09分位居第4。

瓦莉娃短曲項目一開始三周半跳落地失誤，但後面表現完美，讓她分數位居領先，不過因為使用禁藥調查中，雖然可以繼續出賽，但假如她獲得前三名，大會將不會進行頒獎典禮，她的成績也會打上星號，代表尚未獲得官方認證。

長曲瓦莉娃也是一開始就失誤，後續想努力完成準備好的內容，可惜幾次轉跳的執行都不完美，也幾次落地後手觸冰面或跌坐冰面，最後長曲分數在25名選手中排名第5，短曲、長曲分數加總後仍無法贏得獎牌，賽後非常難過。

俄羅斯席芭柯娃（Anna Shcherbakova）短曲80.20排第2，長曲拿下175.75分，總分255.95分勇奪金牌，特魯索娃（Alexandra Trusova）則是在長曲漂亮完成5個四周跳，最終短曲74.60分、長曲177.13分，總分251.73分獲得銀牌，日本坂本花織短曲79.84分、長曲153.29分、總分233.13分帶走銅牌。

俄羅斯席芭柯娃穩定發揮，收下2022北京冬奧花式滑冰女子個人賽金牌。（美聯社）