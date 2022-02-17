資深藝人巴戈16日因胰臟癌逝世，享壽67歲，現傳出其兩個女兒當天趕往醫院見他最後一面時，被院方擋下，最後只能用手機視訊和巴戈道別，讓巴戈家屬留下遺憾，對此，醫院也做出回應。

據《聯合報》報導，巴戈16日早上的狀態已經不好，家屬也簽下急救同意書做好心理準備，而院方知道大概情況，基本上不會擋家屬見最後一面，可是當天巴戈的兩個女兒趕到醫院要見爸爸最後一面時，卻被警衛擋在門口，最後只能靠弟弟巴笙在裡面用手機視訊跟父親告別，讓巴戈家屬覺得不人道。

對此，知情人士透露，當天巴戈家屬來回奔波，醫院都沒擋，不太可能最後才單獨把女兒擋在門口。院方則回應疫情期間都依指揮中心相關規定辦理，「若遇到如患者臨終等緊急狀況，院方均會站在關懷的角度予以協助及幫忙。」而巴戈二嫂表示應該是中間發生誤會，並緩頰說醫療人員也很辛苦，「而且，那一刻，已經都過去了。」

巴戈告別式將於25日舉行，家屬依佛教禮俗，巴戈的遺體在今天已直接封棺，所以告別式當天不會瞻仰遺容，結束後會直接火化，優質生命協會秘書長紀寶如透露，巴戈生前對於安葬地有幾個想法，「第一是能有家族的是最好，他希望我幫他找一個有家族的地方安葬一起 ，把爸媽接來，其次是把他和爸媽的骨灰擺一起，巴戈很貼心，生病時就說過，他告別式當天，朋友想來就來，也不收奠儀」。