烏克蘭情勢再次重擊全球股市，「空頭總司令」正是美國總統拜登，18日凌晨，他再度表示，俄羅斯入侵烏克蘭的可能性「非常高」，感覺是可能在未來幾天發生。此話一出，美股狂瀉，道瓊指數一度下跌688點，納斯達克指數一度急挫2.97%；影響所及，當天亞股一開盤就全線走低。

17日中午，俄新社突發快訊稱，烏克蘭政府軍向境內親俄武裝開炮，一度造成亞股全線走低，雖然收盤漲跌互見，但市場樂觀氛圍很快被美國政府一連串「壞消息」打破。

除了拜登重申俄軍入侵烏克蘭的可能性非常高，美國駐聯合國大使Linda Thomas-Greenfield表示，儘管俄羅斯外交部否認在烏克蘭邊境增兵，但莫斯科似乎正在「朝着即將入侵烏克蘭的方向前進」。

美國國防部長奧斯汀與北約防長會議結束後也表示，西方盟友看到俄羅斯軍隊距離烏克蘭邊境愈來愈近，戰鬥機和支援機數量增多；如果俄方準備撤軍，肯定不會這樣做。

雖然，俄方再次對美國表示沒有入侵烏克蘭，未來也無此計劃，但這個「好消息」似乎未被市場接受，以致悲觀氣氛持續發酵。

美國股市首先反映，道指低開75點後，跌勢急速加劇，收盤仍下跌622點或1.78%，；以點數及百分比計算，道指18日跌幅都是今年以來最大。標指下插2.12%，報4380點。

歐洲股市更是全線下挫，英、法及德國股市分別跌0.87%、0.26%及0.67%。

商品市場則呈現「金價升 油價跌」的態勢。由避險資金湧入，現貨金價一度創下8個月新高，每盎斯漲至1903.3美元，升值2.65%；擔心黑海地區農產品供應受阻，芝加哥小麥期貨一度上漲1.6%。

比較意外的是國際油價回落，紐約期油挫2.03%，收報每桶91.76美元；布蘭特期油亦跌1.94%，收報92.97美元。而據標普Global Platts數據顯示，即期布蘭特原油現貨價格16日突破100美元，為2014年以來首次，到達100.8美元。

更令市場擔心的是，美件關係進一步惡化，美國國務院18日凌晨證實 駐俄副大使Bart Gorman已遭俄方驅逐出境，而美方正在研究回應方案。