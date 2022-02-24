俄烏緊繃局勢未見趨緩，烏克蘭宣布進入緊急狀態，使美股周三再度重挫，亞股周四一片綠油油。受市場恐慌情緒影響，台股加權指數開低走低、失守季線17987點，11點後賣壓加重，虎年開紅盤低點17712.35點及17700關卡失守，最低重挫371.81點至17683.92點。

截至11點35分，加權指數下跌355.27點、為17700.46點，成交量估增加至逾3600億元。櫃買指數以下跌0.32點開出後震盪走跌，11點後下殺力道加重，最低下跌5.03點至213.62點，截至11點35分下跌5點、為213.65點，成交量估增加至逾600億元。

盤面各類股幾乎全盤皆墨，僅觀光類股受惠下半年出國旅遊有望解禁，開低後逆勢翻紅飆升4.08％、創去年7月底以來近7月高點，截至11點15分仍維持逾2.5％漲勢。資訊服務類股於平盤附近小幅震盪，最高上漲0.14％、表現亦明顯有撐。

早盤最低跌逾2.5％的航運股一度拉高翻紅、小漲約0.6％，惟隨後再度拉回走低逾1.2％。金融股下跌近1.5％，成交量較大的電子股及半導體股分別挫跌逾1.6％、1.9％，汽車股挫跌逾2％，表現明顯偏弱。

權值股今日全盤皆墨，以台塑(1301)、長榮(2603)、中華電(2412)、富邦金(2881)、國泰金(2882)相對有撐，跌幅控制在1％內。晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)雙雙跌逾1.5％，鴻海(2317)跌近1.5％。聯發科(2454)挫跌逾3.5％、中信金(2891)跌逾3％，表現明顯偏弱。

分析師指出，短中期市場仍將聚焦俄烏衝突局勢及美俄2國角力，若實施經濟制裁會到何等程度、是否造成歐美經濟傷害。加上油價大漲導致通膨問題雪上加霜，美國聯準會3月出手升息的力道會多大，目前亦呈現高度不確定性。

由於俄烏對峙、美俄角力及通膨升息等問題牽動，分析師認為國際股市短期恐將持續大幅震盪，台股季線17987點將是多空關鍵，短線震盪機率大、預期將在17500～18500點區間震盪，短線操作上可留意營運展望正向、高殖利率、法人加碼股等，利用震盪汰弱換強。