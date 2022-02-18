歸仁分局動用緝毒犬，成功查獲海洛因。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

歸仁警方從衣櫥夾層搜出海洛因30公克。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

歸仁警分局鎖定去年偵破一起毒品案溯源，偵辦王姓男子涉嫌販毒，跟監、搜證多時，執行搜索時，在王嫌販毒據點遍尋不著毒品，出動2隻緝毒犬協助嗅聞，總算在衣櫥夾層翻找出海洛因30公克，人贓俱獲，早一步在嫌犯分裝之前查獲攔阻，阻絕毒品流入市面。

歸仁警分局指出，去年鎖定王姓男子涉嫌販賣毒品，進行跟監、蒐證，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，持搜索票及拘票兵分多路查緝搜索，並請出保警二大隊2隻緝毒犬協助支援，查獲一級毒品海洛因1包重約30公克及磅秤、夾鏈袋、注射針筒等證物。

警方透露，當天搜索怎麼樣都找不到毒品，明明掌握很多藥腳進出證據，卻找不到毒品蹤影，多虧緝毒犬發揮敏銳嗅覺，不死心來回在屋內嗅聞尋覓，嗅毒犬發現其中一間房間可疑，警方幾度入屋翻找都無所獲，但嗅毒犬堅持在其中一處衣櫥前不走，警方於是翹開衣櫥夾層，果真查獲毒品。

歸仁警方指出，此次順利查緝毒品溯斷源根，阻絕流入市面，防止近150人次遭受毒害。

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