大雨釀山壁崩塌 苗62線往泰安路段坍方中斷 12:262022/02/18 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗62線5．6公里處18日清晨發生坍方。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遇雨經常發生坍方的苗62線道，在18日凌晨一場雨後，清晨6時50分左右，在5.6公里處再度發生坍方，坍方面積頗大，造成雙向約有900公尺封閉，警方及泰安鄉公所據報趕往現場警戒，並緊急通報廠商調派機具到場搶通，警方並提醒清安往圓墩、龍山部落的民眾，改由錦卦大橋走錦卦道路 泰安櫻花季19日開跑為期10天 交管14天時段一次看 瑞芳台2線83.1公里坍方 警到場管制疏導交通 #坍方 #遇雨 #苗62線 #泰安 #發生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 比特犬咬死狗 嘉縣近來第二起 04:102022/02/16 地方新聞 奔騰思潮》重罰肇逃與酒駕，不可姑息（林彥良） 15:112022/02/11 海納百川 花蓮昨晨連晃 氣象局：今年地震較頻繁 04:102022/02/13 生活新聞 街頭暴力增 澎縣府出動快打部隊 04:102022/02/10 地方新聞 北市濱江水資中心 二闖環評失敗 04:102022/02/17 地方新聞 台開退票連環爆 總金額3.56億 04:102022/02/18 證券．權證 感化院生與室友發生細故 慘遭12人圍毆斷牙 18:132022/02/14 社會 地牛翻身！ 氣象局：不排除1至2周會有規模5.0以上餘震 11:202022/02/12 生活 記憶體報價築底 族群齊高歌 04:102022/02/18 證券．權證 泰安產險前進校園 超前防酒駕 04:102022/02/11 專題周報 英相訪北約：俄烏情勢處於最危險時刻 21:452022/02/10 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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