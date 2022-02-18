遇雨經常發生坍方的苗62線道，在18日凌晨一場雨後，清晨6時50分左右，在5.6公里處再度發生坍方，坍方面積頗大，造成雙向約有900公尺封閉，警方及泰安鄉公所據報趕往現場警戒，並緊急通報廠商調派機具到場搶通，警方並提醒清安往圓墩、龍山部落的民眾，改由錦卦大橋走錦卦道路