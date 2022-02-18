Omicron染疫後重症率低，歐美多國提倡全面解封，讓不少民眾好奇，台灣是否會跟進，到底何時可以再次出國旅遊？對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，三年內他都不敢奢求要出國玩，因為受到疫情的影響，出國花費的時間和金錢成本，實在是比之前高太多了，他也做好2025年後才能出國的心理建設，認為大家可趁這段時間欣賞台灣的美景。

謝宗學昨在臉書上分享，逐步解封的道路要十分小心，必須時刻注意醫療量能是否可承受疫情的衝擊，因為如果台灣的醫療崩潰了，現在的香港就是他們的借鏡。因為香港一直以來控制疫情得當，沒有失控大爆發過，而防疫好的後遺症就是「存活的人沒受過病毒篩選」。

謝宗學表示，歐美最近能解封，除了疫苗覆蓋率高，疫情前期防疫不彰，前後依續遭受原始病毒株、Alpha和Delta變異株大規模侵襲，現在還存活下來的人至少已被篩選過3次，身體素質較差的人已在達爾文「物競天擇，適者生存」的規則下被淘汰；面對重症率較低的Omicron，如今剩下的是被篩選過、身體素質較佳，且受到疫苗保護的人，所以才有全面解封的本錢。

謝宗學認為逐步開放是必然要走的方向，但每次鬆綁都要小心翼翼的。不用太祈求清零，目前每天維持兩位數新增確診病例，本土病例未暴增，已是逐步開放過程中最好的狀況，事實上我們的日常生活沒有受到太多的影響。

謝宗學也說，至於出國玩這件事情，三年內他不敢奢求，即使提早開放，出國花費的時間和金錢成本，絕對比疫情前高很多，所以他已有2025年後才能出國的心理建設，這幾年可以先好好享受台灣的美景，也算是人生中難得的時光。