中央流行疫情指揮中心今天公布入境檢疫措施從14天縮短為10天，且密切接觸者的隔離天數也比照縮短。對於地方是否能訂定比中央嚴格的防疫措施，如雙北校園一人確診就全校停課14天，指揮官陳時中表示，這部分會來檢討，現在最多只能停10天。

這次警戒維持2級，但分級定義已經和過去不同，陳時中坦言，分級是從SARS的經驗來設定分級和警戒的措施，以Omicron和之前的情況都不同，警戒和分級，已不符合「經濟防疫」的需要，會視情況加緊與放鬆，會一個月後來檢討。未來以每個月滾動式檢套的方式來取代。對此，有人質疑這是否意味著「防疫警戒分級」取消？陳時中則回應說對！

陳時中表示中央訂定的指引是一人確診，兩人同班或是不同班，的停課處指不同，這個我們會來檢討，目前停課也是跟進只能停十天。

不過陳時中也強調，即使防疫是新的模式，對於防疫也不能放鬆，若班上有人確診，一個班級停課十天也是有必要的。預防性措施，就像昨天王必勝在工廠監測，在狀況還沒清楚先停課二到三天，大規模篩檢後再來決定停課的範圍與時間，會採取彈性的情況。