杏國（4192）18日宣布，在中國執行胰臟癌三期臨床試驗一線用藥EndoTAGR-1（SB05PC）正式啟動，首位病人已開始給藥。由於目前其它藥廠正在中國進行的胰臟癌新藥臨床試驗的品項大部分在一、二期臨床試驗階段，杏國的進度進度超越多數新藥公司，也讓該三期試驗結果，備受關注。

杏國表示，在中國執行胰臟癌三期臨床試驗一線用藥，將會參考CT4006（EndoTAGR-1聯合療法對比Gemcitabine單藥治療於使用FOLFIRINOX化療組套治療失敗後之二線用藥）的收案時程，適時進行相應調整，不排除授權給當地合作夥伴，創造最大的市場價值。

EndoTAGR-1為帶正電微脂體包覆太平洋紫杉醇的特殊劑型產品與Gemcitabine併用治療晚期胰臟癌，杏國在中國申請胰臟癌一線用藥，2019年6月獲中國NMPA准許執行三期臨床試驗，杏國布局重點城市收案，已完成試驗藥品物流，並於中國大陸一級城市上海開設臨床試驗中心，推動臨床收案進度。

據調研資料顯示，中國大陸是全球胰臟癌病患人數最多的國家，預計到2025年，中國胰臟癌病患約15萬人，將超過全球病患總數的1/4。然而在2018年以前，中國唯一獲批治療胰臟癌的標準治療用藥僅有Gemcitabine，胰臟癌治療仍屬極度未被滿足的醫療需求，因此，中國國家藥品監督管理局（NMPA）亦相當重視。

杏國表示，胰臟癌治療在中國屬於極度未被滿足的醫療需求，近年各新藥公司積極投入開發，目前正在中國進行的胰臟癌新藥臨床試驗的品項大部分在一、二期臨床試驗階段，杏國的EndoTAGR-1已啟動三期臨床試驗，進度超越多數新藥公司。