品觀點本週最新一集「于北辰將軍x北杯說故事」不說鬼故事，邀請民進黨立法委員莊瑞雄擔任觀點大人物，與北杯一起聊聊他投入民進黨屏東縣長初選，並宣示要讓屏東更好、超越高雄的心情。

屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨立委鍾佳濱、周春米和莊瑞雄3人早已布局爭取黨內縣長初選提名，莊瑞雄這次拚初選強調要「超越高雄」，他說超越不只是口號，而要有指標，像以前屏東的青少棒、青棒是全國第一，未來他要重現榮耀，還有屏東3面環海，未來只要把海岸線特別規劃開放後，有信心觀光一定會超越高雄，至於農產、漁產這些就更不用講，原本就是屏東之光。

不過屏東人口從91萬，流失到現在已經快剩下不到80萬，家戶所得是全國最低，莊瑞雄指出，現任縣長潘孟安很好，縣政已經有長足的進步，未來屏東也有很多重大建設即將啟動，下面接棒的縣長就非常重要。

隨選戰趨近白熱化，于北辰表示，這次民進黨內初選競爭非常激烈，地方上盛傳國民黨介入民進黨初選，成為一個很奇怪的生力軍，對此，莊瑞雄認為，這是民進黨的初選，一定要光明正大的手法，從事一個公平的競爭，指定接班人不是屏東的傳統，更不是民進黨的文化。

莊瑞雄直言，縣長當得很好不是造就自己而已，有個好名聲、支持度很高都不重要，重要是要讓人民實際的感受到生活昇華，讓所有屏東囝仔不用北漂工作。

對於屏東未來的擘劃，莊瑞雄提出，高鐵、捷運、科技園區等重大建設，是他未來仍要持續進行的施政願景，相信會在屏東創造更多產業進駐、更多就業機會，完成縣民期待下棒要超越潘孟安、屏東也一定要更好的蛻變，並向高雄市長陳其邁喊話「你要跑快點，我從後面追上來了！」