台南市六甲農會有員工涉嫌侵占、盜賣公糧，傳出總幹事許書豪遭聲請羈押，鄉親聽到消息都十分驚訝，農會氣氛低迷，農友直說總幹事十分認真，個性也很「古意」，事情應該與他無關；也有人表示，員工出錯，主管被究責也是難免的。

今年50歲的許書豪是六甲在地人，1996年就到六甲農會工作，一路從基層做起，曾任供銷部主任，2016年5月起由理事會聘任為總幹事，連任2屆至今，一名農友說，就是表現好才能繼續被聘任。

總幹事遭收押消息傳出後，不僅員工、農友震驚，糧商也十分驚訝。有糧商說，近年米價波動不大，實在不需要做手腳賺差價，而且被查到罰款不輕，為了信譽與品質，都不值得冒險。

去年底檢調進行約談期間，業界就有傳聞，大家被禁口，18日消息傳出後，業界議論紛紛，在地農友還是不敢多加談論，只說許總為行銷六甲米做了非常多事，為農民帶來更多收益，績效也很好，不知為何會發生這種事。