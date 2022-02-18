有媒體人最近常被問到，「國民黨到底怎麼回事？」「黨中央到底在想什麼？」「國民黨怎麼辦？」，這位媒體人透露，有一位外交使節只講一句，「國民黨好好反映民意就好了」。媒體人認為，「是啊，這麼簡單」，反映民意，基本該做的事，那做不好是發生什麼事了呢？

有媒體人在其臉書《文翔政論》表示，國民黨在野後，時不時自我懷疑「國民黨怎麼辦？」，雖然2018掀起韓流士氣大振，但現在則是萎靡不振，年底選舉就在眼前，但藍軍卻是越來越悲觀。

《文翔政論》認為，朱立倫現在任內最大的隱憂，就是「沒人知道國民黨在幹嘛，連國民黨人都不知道國民黨在幹麻。」會有這樣的問題，或許是因為決策圈太小，過去幾任國民黨主席任內從未發生過的現象。

《文翔政論》直言，國民黨在野的績效，事實上應該由立院黨團貢獻，立院黨團表現好，就可以拉抬聲勢。黨中央就是要讓黨經營運作正常，提名機制盡可能讓大家都沒意見，不要強插手把逆民意的事加諸於立院黨團，基本就能當個好主席。

《文翔政論》分享一句外交使節講的一句，「國民黨好好反映民意就好了」。媒體人認為，「是啊，這麼簡單，反映民意，基本該做的事，那做不好是發生什麼事了呢？