經過兩周的激烈競賽，北京冬奧即將在20日落幕，教育部體育署副署長洪志昌昨日表示中華隊將會參加閉幕典禮，中華奧會副秘書長吳國譽今日直言將由李玟儀擔任閉幕典禮掌旗官。至於出發前引發爭議，並且擔任開幕典禮掌旗官的速滑女將黃郁婷將在明天從北京飛往鹽湖城展開下一階段訓練。

這次中華隊派出4位選手參加北京冬奧，開幕典禮由何秉睿與黃郁婷擔任掌旗官，黃郁婷個人參加了短道速滑500、1000與1500公尺三項，昨在1000公尺項目以第24名作收。然而黃郁婷的爭議卻愈演愈烈，因此黃郁婷將依照既定行程，明天飛往美國鹽湖城，不會返台。

何秉睿在男子曲道賽因為撞到旗桿導致有些許受傷，將不會參加閉幕典禮，雪橇女將林欣蓉已回國，目前正在隔離。

帶著父親希望前往北京圓夢的李玟儀，雖然第一趟比賽就摔倒，但她還是忍住疼痛完賽，第二趟順利滑完整個賽道，獲得第50名，國外沒提稱讚她具備「奧運精神」。

現年19歲的李玟儀在得知消息後開心表示，「真的嗎？好開心喔！我是代表隊中年紀最小的選手，沒想到會是我擔任掌旗官，這是收穫很多，也學習到不少東西，最主要是讓全世界看到台灣也有能力站在冬季奧運的舞台上。」