歐盟課徵碳關稅愈見明朗，金管會推動上市櫃公司進行「碳盤查」，亦作為企業出口高碳排商品可能成本的估算。然而，一份來自國際間的科學調查顯示，許多企業在碳排計算、減碳能力等方面，十分不足，僅有一成左右（11％） 的企業，成功實現減碳的願景，近九成企業根本無法完整做到。

國際企業面臨的問題都如此頭大，更何況台灣本地企業？在認知不足下進行碳盤、減碳，根本是天方夜譚。BCG 董事總經理暨全球合夥人陳美融表示，要能作出完整的碳盤查，就像減重，「如果沒有精準的磅秤，如何能衡量成果？」徒然知道很多減重的方法，最終仍然做不出成果數據。

此份調查，由BCG波士頓顧問公司旗下的數據科學團隊BCG GAMMA進行，針對全球九大產業的1290家企業，調查其對碳盤查的認識與準備，並公布調查報告《運用AI實現完整、準確、迅速的碳排計算》。

該調查報告最新公布，從完整性、正確性、經常性和自動化等四個角度切入受訪企業的回答，結果，每一項皆呈現企業界對於碳排的處理能力十分不足。

BCG研究團隊以正確性為例，受訪企業估計本身的碳排計算，錯誤率在30％～40％之間。意即，受訪企業對於排放基本盤的認知，錯誤率高達四成。陳美融表示，調查中發現，大部分的企業未能經常且自動地計算其排放量；近九成（86％）企業仍在用試算表手動記錄和報告其排放量。

BCG團隊指出，受訪企業多希望能夠更經常地計算排放量，新的AI人工智慧工具是可行的解決方法，新的AI人工智慧工具可以協助企業定期準確地計算碳排，企業對其碳排的計算越準確且全面，企業減碳的能力就越強，達成減碳目標就愈加可能。