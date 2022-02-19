美國體育裝備廠商「Lids」最近公布了全美50個州的本季NBA球衣銷量，結果湖人「小皇帝」詹姆斯的球衣銷量在30個州排名首位，果然不負今年全明星賽「票王」稱號，「飛人」喬丹則在3個州球衣銷售第1，比較意外的是沒有NBA球隊的蒙大拿州，賣最好的球衣竟是「移動長城」姚明。

從「Lids」公布的全美50個州本季球衣銷量，除了可以看出詹姆斯在當前NBA的高人氣，包含金塊中鋒約基奇、公鹿前鋒阿提托康波、爵士後衛米契爾、拓荒者後衛利拉德、塞爾提克前鋒塔圖與老鷹後衛崔楊等球星，則分別在各自球隊所在的地區球衣最暢銷。

除了姚明的球衣在蒙大拿州最暢銷，「小飛俠」布萊恩的球衣則在阿拉斯加州與北達科他州稱霸，亞利桑那州球衣銷量最佳也有點意外，現任籃網總教練的納許竟然壓過太陽的保羅、戴文布克兩大球星稱王，七六人所在的賓夕凡尼亞州銷售最佳的球衣是「戰神」艾佛森。