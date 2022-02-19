疫情生活每天少不了口罩的防護，近日親親JIUJIU推出瘦子聯名口罩，一心一罩推出符合嫩嬰尺寸的專屬口罩，中衛也推出由插畫大師Filip Pagowski設計的聯名口罩，滿足大家外出防疫和穿搭需求。

▍1.親親JIUJIU X 瘦子聯名口罩

親親JIUJIU於2022年邀請瘦子成為年度代言人，並推出聯名口罩，由親親JIUJIU的經典色系與瘦子的潮流風格相互搭配，一共帶來綠色、黑色、沙色三個顏色的設計。聯名口罩上出現「EARTHBOUND」和瘦子新專題名稱「EARTHBOUND」相同，包裝外盒以黑色為主視覺，外層運用線條感延伸交錯出整體設計。使用古銅色燙金加工，以立體燙金線條凸顯黑金復古質感，仿製出鐵盒手感印刷效果，並且在每款口罩上皆附上燙金簽名，更增添其收藏價值，喜歡瘦子的粉絲絕對必收！

親親JIUJIU推出瘦子聯名口罩。（圖／品牌提供）

親親JIUJIU韓式4D立體口罩不只貼合臉的輪廓，減少感染風險，還能讓呼吸順暢、不怕悶熱弄花妝容，也不怕運動後汗水沾黏臉龐。（圖／品牌提供）

▍2.一心一罩親子口罩嫩嬰款

伴隨Omicron疫情升溫，對抗病毒侵害的最大關鍵就是口罩的「密合度」，一心一罩推出適合亞洲臉型刀模3D立體版型剪裁，完美貼合嫩嬰臉龐的親膚口罩，專注針對「透氣、高密合度、親膚性」三個要點強化，讓嫩肌的寶貝們感受高度舒適，願意讓口罩成為日常的第二張臉，完整防護不受病毒攪擾。現今一心一罩完整了0～12歲孩童醫用口罩需求以及多款成人口罩，成為全台第一也是唯一口罩尺寸最齊全的品牌。

一心一罩推出嫩嬰專用口罩，目前品牌從嫩嬰、幼幼、小童、大童以至成人款醫用口罩一應俱全。（圖／品牌提供）

因應孩子發育快速，一心一罩精緻的為孩子設計四款成長規格，讓家長可以隨著發展階段來進行口罩更新，讓每一款口罩都像是量身定做。（圖／品牌提供）

▍3.中衛 X Filip Pagowski聯名口罩

康是美邀請國際插畫大師Filip Pagowski創作獨特手繪風格圖像，以「你好, Enjoy! Your 2022」為主題，透過活潑創意的設計元素，打造一系列康是美限定的加購商品，並與中衛聯名推出限量口罩，共有桃紅色包裝的「祝福款」、和黑色包裝的「世界和平款」兩種款式，分別限量1萬盒。