2020~2021年新冠疫情使非防疫相關製藥、醫材與醫院業績遭受影響，而另一方面，數位科技與遠距醫療成為各大企業與機構爭相布局的領域。不斷更迭的外部環境加速未來醫療的到來，生醫產業各參與者皆在嶄新的醫療生態體系中尋找利基定位與競爭優勢。重塑未來醫療的三大助力包括，創新科技突破、強韌、靈活與高效的醫療體系及全人精準健康。

資誠發布《未來已來 生醫產業新樣貌》報告，探討未來生醫產業樣貌的趨勢。提出重塑未來醫療的三大助力，包括1.創新科技突破：人工智慧與量子運算技術、健康大數據分析、數位與遠距醫療、3D/4D列印醫療科技、虛擬/擴增實境與腦機介面醫療應用等，創新技術逐漸成熟，打造以數據為導向的醫療服務模式。

2.強韌、靈活與高效的醫療體系：公共衛生與群體健康管理、重視預防效益指標的醫療給付、醫護工作數位與智慧化、接軌前瞻技術的法規設計、提前部署危機管理等，嶄新營運模式和給付制度幫助生醫產業在不確定的疫情之中維持強韌性。

3.全人精準健康：以患者為中心的藥物開發、基因/細胞與核酸藥物普及、基因檢測結合環境數據分析、直售消費者的商業模式、科技業與ICT跨界結盟商業模式等，幫助解決未滿足醫療需求，帶來即時、便利與可負擔的醫療服務。

資誠生醫產業負責人林玉寬指出，全球經濟尚未自COVID-19引起的波瀾中恢復穩定，新型變種病毒Omicron再度將生醫產業推向浪尖。疫情之下，數位App、行動裝置、智慧居家系統讓生醫產業更加去中心化，並走出醫院科室。資誠觀察全球各地民間、產業與政府面對醫療體系的重大變革，聚焦政策法規、公私協力、活絡資金與數位科技四大面向，建立競爭力並掌握成長契機。公私協力機制促進民間創新能量、企業管理決策機制與政府充沛資源緊密整合，匯集成員間知識與經驗以改善重大健康議題。以美國國衛院(NIH)、FDA與3D列印業者共組公私協力聯盟「Covid 3D TRUST」為例，利用3D列印製作防疫設備、個人化呼吸器，以因應醫材供應鏈缺口。