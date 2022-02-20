一架直升機19日墜入佛州邁阿密海灘近海處，海灘上的遊客看傻眼。

一架直升機昨（19）日在美國佛州邁阿密海灘（Miami Beach）近海處墜入海中，當時海灘上擠滿遊客，遊客全程目睹直升機從天而降，所幸這起意外未造成人員死亡，機上駕駛與乘客也生還。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、美聯社報導，邁阿密海灘警方昨日發布推文，指出當地時間下午1時10分接獲報案，一架直升機墜入靠近10街（10 Street）的沙灘近海處，當時機上包含1名機師及2名乘客。

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022

報導指出失事直升機為魯賓遜（Robinson）R44直升機，2名乘客背部受傷，不過狀況穩定。

警方也公布直升機突然從天而降的驚悚畫面，畫面顯示直升機從遠處飛往沙灘，並且愈飛愈低，突然間就垂直墜入海中。

當時海灘上布滿密密麻麻曬日光浴的民眾，近海處也有不少泳客，幸運的是這起意外並沒有造成其他遊客傷亡。

當地消防局發言人表示，如果直升機再靠近陸地50碼（約45.7公尺）才墜機，恐怕就會造成「大規模傷亡」。

一架直升機19日突然墜入佛州邁阿密海灘近海，當時海灘上及近海處有不少遊客。

有網友分享直升機墜入海中後，沙灘上的遊客直盯著事故現場看的畫面，也有民眾接受媒體採訪時表示，直升機墜海後不少人趕快跑進海裡幫忙救人。

美國聯邦航空總署（FAA）及美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）將著手調查直升機事故原因。