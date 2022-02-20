打疫苗新增6救濟案過關 最高領40萬 接種這牌子

疾病管制署公布衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新審查結果，這次共審查48名個案，其中與新冠肺炎相關案件共40件，其中3例判定疫苗相關，皆為AZ疫苗，但僅1例核予救濟；另有5件無法確定是否與疫苗相關，包括1例接種莫德納疫苗及3例接種AZ疫苗者，也核予救濟，這次獲最高救濟者為1例接種AZ疫苗後出現格林巴利症候群個案，獲救濟40萬元。

根據1月27日的最新會議紀錄會議，這次共審查與新冠肺炎相關個案40件，其中33例為接種AZ者、6例接種莫德納、1例為接種高端疫苗。最後核予救濟案件包括5例AZ疫苗接種者和1例莫德納接種者，判定為與疫苗相關或無法確定與疫苗之關聯，救濟金額為新台幣2萬至40萬元。

被判定為與疫苗相關最後核定救濟者中，為一名新北市黃姓個案，在接種AZ疫苗後即出現視野變小，而後昏倒，診斷為過敏性休克，核予救濟金新台幣2萬元。

另外，其他不確定相關，但有獲得救濟個案者，包括一名新竹市郭姓個案（編號：3126）接種AZ疫苗後出現格林巴利症候群的症狀；核予救濟金新台幣40萬元。新竹市蔡姓個案（編號：2954）則是接種AZ疫苗後出現左側眼第六對腦神經麻痺的症狀，核予救濟金新台幣10萬元。

另外，還有一名新北市葉姓個案（編號：3243）是接種莫德納疫苗後7日出現手腳紅疹情形，經診斷為史蒂芬強生氏症候群。委員會認為此疾病引發原因主要為藥物及感染，目前資料顯示因接種疫苗引發史蒂芬強生氏症候群有多篇病例報告，故判斷個案的症狀無法確定與接種莫德納的關聯性，核予救濟金新台幣9萬元。