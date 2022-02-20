【LIVE直播】羅智強步行謝票跛腳 顏寬恒現身相挺

台北市國民黨議員羅智強日前啟動400公里徒步謝票之旅，感謝民眾對於四大公投案的支持，近日有不少藍營政治人物紛紛現身陪走，其中前立委顏寬恒更二度現身參與行腳活動，他昨(19日)也在臉書表示，走了段路才明白，為何羅即便走起路來還是一跛一跛的，卻不能停留駐足，主要就是因為途中還有好多人在等待他們到來，就只為了說一聲「加油」。

顏寬恒在臉書以「有一種堅持與精神叫作『羅智強』」為標題寫下，羅抵達到台中，雖然他行前說膝蓋韌帶相當不舒服、雖然沿途有支持者送來痠痛貼布、雖然走起路來還是一跛一跛的，但只要出發時間一到，他還是拿起登山杖、戴上斗笠和墨鏡，繼續微笑向前，走了段路自己才明白，為何他不能停留駐足？

在這段陪走的過程，顏寬恒說，因為途中還有好多人在等待我們到來，就只為了說一聲「加油」，沿途的朋友們，或許素昧平生，但相同的理念卻讓大家聚在一起，甚至徒步同行，因此自己期許，只要大家對我們還有一絲信任，不論身在何處、身居何位，都應該繼續站在第一線奮鬥，別灰心、為台灣、繼續拚、為民主制衡而走。