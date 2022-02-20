大陸疫情擴散，除當前較嚴峻的江蘇、內蒙古等地外，四川成都20日也出現1例本土確診。山西晉中市太谷區則在20日，發現5名核酸檢測陽性人員確診。

大陸央視報導，成都高新區20日發現一例新冠病毒核酸檢測陽性人員，經市疾控中心復核為陽性。結合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，臨床專家組診斷為新冠肺炎確診病例（輕型），目前患者已轉運至市公共衛生臨床醫療中心隔離治療。

山西晉中市太谷區在20日對返太谷人員進行核酸篩查中，發現內蒙古自治區呼和浩特市返太谷人員一家5口新冠病毒核酸檢測呈陽性，經晉中市新冠疫情醫療救治專家組研判均為新冠肺炎確診病例。目前，由晉中市傳染病醫院實施隔離治療。

在大陸國家衛健委20日公布數據，大陸在19日新增101例本土確診病例，其中內蒙古65例，江蘇16例，遼寧9例，廣東8例，雲南3例，並新增新增本土無症狀感染者4例。