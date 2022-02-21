曜越(3540)創立Thermaltake Bicycle曜越單車，成為全球眾多原創品牌總代理，正式跨足自行車產業，雖然顯卡供貨仍舊吃緊，曜越表示，隨著缺料逐漸紓解，營運可望逐季回升。

曜越科技宣布正式跨入自行車產業，成立Thermaltake Bicycle曜越單車，Thermaltake Bicycle曜越單車所代理的品牌涵蓋從都會通勤到公路競速、從古典優雅到現代時尚等多元車種，滿足車友們的各種需求；同時提供「整車選配服務」，消費者無需另找車店組車就能購買一台配備完善、並可隨時上路的成車。

曜越表示，目前已代理義大利經典鋼管車Tommasini、美國頂級手工鋼管車Speedvagen、日本工匠折疊車品牌Tyrell Bike、比利時的史丁小跑車stijncycles以及法國碳纖車專家TIME Bicycles，共五間國際知名腳踏車品牌；配件品牌則包含西班牙的巴賽隆納環保包 Demano以及來自英國的長途騎乘專用車包Apidura。

此外，購車前可享有國際Bicycle Fitting System認證的BIKEFIT服務：通過專業儀器測量車友身體數據，去調整整車設定以提供更舒適的騎乘感受，購車後也有專業的維修保養、改裝升級等售後服務。

曜越1月合併營收為3億元，年減48.35%。