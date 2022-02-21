人行祭出寬鬆貨幣政策，隨穩增長基調確立，及評價面具吸引力，陸股可望吸引資金進駐，表現仍可期，尤其中小板企業成分股因受惠政府推行科技自主與創新、產品與消費的自主經濟循環等政策紅利的利多加持下，表現空間更可期，有利透過新經濟關鍵的中小板ETF布局，掌握投資契機。

投信法人表示，今年以來全球股市波動劇烈，主因在於市場對於貨幣政策不確定的重新定價，加上先前還有地緣政治議題引發市場疑慮，隨著市場逐步反映貨幣政策調整的預期，全球新增確診已見頂回落，有望弱化疫情對經濟的擾動，大陸防疫管控進入精準化階段，未來經濟壓力有望緩解。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠指出，從基本面來看，大陸經濟因出口和補庫存支撐，使景氣維持在一定水準，1月新增社融人民幣6.17兆元，超過市場預期的人民幣5.45兆元，去年同期為人民幣5.19兆元，最積極的信號是企業中長期貸款新增人民幣600億元，出現6個月以來的首次年增，隨穩增策的基調確立及人行調降政策利率，企業的融資需求有望出現回暖，偏鬆的資金環境可望支撐股市表現。

張菁惠認為，從產業發展角度來看，近年來大陸政府致力於推動科技自主與創新、消費升級，並吹響綠色革命號角，皆進一步帶動電動車、AI、半導體、數位服務碳中和等相關產業發展，躍居市場投資關注重點。中小企業100指數的成分股囊括前述關鍵趨勢產業龍頭，這些企業週期正邁入成長階段，成長潛力空間也相當大，未來表現值得期待。

就技術面來看，中小企業100指數在去年12月突破去年4月來壓力線，有望發動下一波多頭，雖然近期伴隨美股回檔，回測2020年9月以來的支撐線，然在兩道防線支撐下仍有守，目前點位投資價值顯現，建議看好大陸新經濟發展，不妨伺機透過相關ETF來介入布局，把握投資契機。