王力宏與李靚蕾婚變新聞，從去年底開始鬧得沸沸揚揚，林可彤當初在看完李靚蕾第一篇5000字毀滅性長文時，曾留言讚對方「好勇敢！希望一切越來越好」，她21日和林又立出席共創的電商運動品牌hyphy新品發表會時解釋，自己並不認識當事人，「我一個媽媽生兩個，人家生3個，就是覺得很心疼而已！」已婚5年的她不諱言希望李靚蕾可以爭取到錢和小孩，也透露老公就是把房子登記在她名下、貸款他在繳，並喊話：「王先生學著點！」

林可彤表示，當時留言完之後，很多粉絲說「整個演藝圈只有妳最勇敢，妳敢留言」，她才想說「都還沒有人留言嗎」。被問到希望李靚蕾爭取到什麼？林可彤說「就是錢跟小孩啊」。她說老公買房時，為了給她安全感，還特別把房子登記在她名下，「後來老公也很愛把房子登記在老婆名下掛嘴邊，但就算離婚，還不是要分一半！」她說，當時一起去看房子風水，看風水的朋友說，房子登記在她名下會比較好，「我真的沒有塞紅包給她，我自己至今也覺得很好笑」。

林又立（左）與林可彤共創的電商運動品牌業績嚇嚇叫。（hyphy提供）

林又立也證實去年5月已經告別遠距戀愛，當時兩人已因疫情近兩年沒見面，「好多人分手都是因為疫情，疫情加速很多事情的發生。」她坦言分手其實是對方提的，但應該是說兩人都早有默契，只是看誰先提，「分手發生在一段聊天當中，聊完發現，原來剛剛是在分手耶！後來慢慢比較少聯絡了！」但最近過生日時前男友還是有送蛋糕。

林又立（左）與林可彤共創的電商運動品牌業績嚇嚇叫。（hyphy提供）

她說雖然自己很常談遠距戀愛，但兩年沒見感受還是差很多，因為沒有共同生活，真的太痛苦了，痛苦久了就變平淡，沒有話題便走向結束。她坦言身邊是有一些追求者，但還沒起化學反應，「姊弟沒沒嘗試過，沒排斥，長短腳之戀也可以。」她說自己找男友沒什麼特別條件，但一定要夠好笑、幽默，因為幽默代表聰明，且IQ、EQ都不錯。好友林可彤忍不住幫加碼：「還要有共同興趣，跟她一樣喜歡運動、旅行！」

林又立近年必須花更多時間家庭與事業兼顧。（hyphy提供）

4年前從名模轉戰電商成為CEO的林又立，靠賣運動商品年收入大增，去年完成買房、買車的人生目標，加上品牌一直不斷成長中，「現在算是事業有成，只等待對的男主人出現了！」追求者眾的她還是歡迎大家分享好對象或交友軟體。」