中央銀行受財政部委託標售300億元5年期公債，最高得標利率0.6％，創逾二年新高，較去年9月標售同天期的0.327％，大幅上揚27.3個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

根據央行公布的5年期公債標售結果，共吸引604億元資金進場搶標，投標倍數2.01倍，約是長期以來平均2倍上下的水準，得標利率大幅上揚，但落在市場預期的0.6～0.62％區間下緣。其中銀行業搶到大多數的72.34％或217億元籌碼，其次證券業拿走24.33％或73億元，票券業占3.33％或10億元，保險業掛零。

券商主管表示，這一期5年新券標售結果，主要還是反應美國聯準會（Fed）3月將正式啟動升息的效應，中長期利率向上趨勢不變，前一期標售在去年9月，當時尚未確立升息。且農曆年剛過，資金陸續回籠，銀行現在滿手錢，搶標意願比較高些。

但近來烏俄緊張情勢，全球金融市場大震盪，恐慌指數衝高，資金流向債市避險，使得美債殖利率回落，投標也不會太激進，反應在台債標售最高得標利率好於預期，並未過度衝高，結果符合預期。