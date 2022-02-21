立法院本周五開議，交通部為了趕在立院這個會期將「台鐵公司條例」送進立法院，1月起交通部長王國材特地赴多個地區與基層員工會面，今（21）日屏東是最後一場。傍晚交通部發新聞稿表示，希望透過面對面溝通與交流，讓台鐵員工了解政府並非為了公司化才公司化。

王國材今日在交通部路政司長林福山、台鐵局長杜微及南區協調中心主任柳燦煌等人陪同下，至屏東潮州地區與台鐵運工機電員工座談。杜微簡報時指出，前幾場座談有員工詢問公司化之後他會繼續保留公務員身分，還是選擇從業人員？他說會選擇比較有利的方案，相信員工的想法及決擇也是同他一般。此外，他也表示，台鐵未來不會走向民營化，是獨資經營的國營公司。

交通部表示，已陸續在基隆、宜蘭、新竹、台北、台中、彰化、嘉義、高雄、花蓮及台東等辦理台鐵員工座談交流，王國材均親自參加，並強調政府從92年啓動公司化改制作業，包括中華郵政公司、桃園機場公司與港務公司均是值得參考的前例；日本、韓國鐵路也有類似的變革，當組織改革後，公司有更大的自主權與決策權利，更有助於提升營運效率、彈性經營模式，及活化資產開發。

新聞稿指出，有員工表達政府要加強安全改革再談組織改革，對此，王國材表示，安全改革和台鐵公司化都非常重要，兩項工作現在都刻不容緩在做，但是公司化和安全改革、營運彈性有高度相關，藉由公司化使組織更富有彈性，提升組織效率及效能，可以加速及確保安全改革更能落實。

至於台鐵債務部分，王國材也承認會積極向行政院爭取，會持續努力並給明確答案；目前行政院就執行政府政策及公益性負擔等，每年約補貼57億予台鐵，後續短期債務也將由政府負擔與基金承接方式辦理。