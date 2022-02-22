受惠於NB需求暢旺及轉投資精成科(6191)業績亮眼，PCB廠瀚宇博(5469)110年業績表現亮眼，全年稅後盈餘為37.24億元，創下歷史新高，每股盈餘為7.05元，由於伺服器及5G周邊網通設備布局發酵，瀚宇博表示，今年營運可望持平求穩。

瀚宇博近幾年積極擴大產品線，從過去的主力產品NB板，逐步跨入網通、伺服器、遊戲機、LCD、車用等領域，技術亦朝高層數(30層)、厚板並使用高頻及高速材料產品邁進，其中伺服器已進入中高階、使用Very low loss或是Ultra low loss材料產品，不僅Whitley平台產品，Eagle Stream平台產品也在最後送樣認證，5G周邊網通設備亦耕耘很久，可望成為今年營運主要成長動能。

在車用產品部分，瀚宇博積極開發EV及汽車電子產品，去年車用電子營收占比約3%，預期未來可望隨著車用電子及電動車快速發展成長。

新冠肺炎疫情自2020年延燒至今未止，居家辦公及線上教學帶旺NB需求，且伺服器及5G周邊網通設備出貨逐步放量，加上轉投資精成科獲利良好及華新科(2492)股息挹注，讓瀚宇博獲利連兩年創下歷史新高。

瀚宇博110年合併營收為569.99億元，年增24.71%，營業毛利為112.36億元，年增17.12%，營業淨利為66.08億元，年增23.21%，稅前盈餘為80.92億元，年增39.87%，稅後盈餘為37.24億元，年增17.74%，創下歷史新高，每股盈餘為7.05元。

瀚宇博1月合併營收為41.79億元，年減2.51%。

展望今年，瀚宇博表示，伺服器及5G周邊網通設備還不錯，NB受到Chromebook需求下滑影響，看起來較保守，整體而言，今年營運可望持平求穩。