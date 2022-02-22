在路上開車有許多交通規則要遵守，到了停車場，也有很多「潛規則」應該要知道。一名車主貪圖方便，把車子開到停車場出口才去繳費，反而擋到後方已繳費、準備離場的其他車輛。原PO拍照發文抱怨，引來網友們附和，批評這種「停車場三寶」很沒水準。

臉書社團「爆怨公社」這兩天有張照片，一名車主竟把車開到停車場出口「停妥」，逕自跑去旁邊的繳費亭繳費，無視後方還有人正要離場。

「到底有多懶，不願意先去繳費再開車，叭你你還衝刺去繳費，就這樣停在出口中間，大家都要等你」，原PO抱怨這名缺乏公德心的駕駛行為自私，雖然繳個費時間不會太久，也不違規，但是否該設身處地為他人著想。

PO文一出引起網友熱議，對此行徑很難認同，「這種人真的很多欸，取車前先去繳費會怎樣，又不是2分鐘內就要把車開走」、「百貨公司或賣場也有很多，把車道都堵住了」、「社會上就是有那麼多自私鬼」。