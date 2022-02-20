武嶺停車位不多，現場擠爆追雪民眾，警方呼籲，上山建議備妥雪鍊等設備，也請務必遵守配合交通指揮。(翻攝「臺灣追雪團」臉書／吳建輝南投傳真)

由於19日晚間台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）預警性封閉，20日清晨才恢復正常通行，深夜就有民眾前往排隊，直到7點陸續開放上山。(翻攝「臺灣追雪團」臉書／吳建輝南投傳真)

清晨松雪樓氣溫約1.5度左右，伴隨水氣持續驟降，6點半左右下起短暫冰霰，8點又下一波。(翻攝「合歡山賞雪機動社」臉書／吳建輝南投傳真)

華南雲雨區東移，最強冷氣團就是在20、21日，伴隨水氣中南部3000公尺以上高山有機會降雪，20日上午合歡山降下冰霰，雖然不是白雪，但已經讓等候多時的遊客相當興奮，而因為武嶺停車位不多，現場擠爆追雪民眾，警方呼籲，上山建議備妥雪鍊等設備，也請務必遵守配合交通指揮。

從19日明顯氣溫降低，氣象局預報全台溫度將下探10至12度，最冷期間會落在今天與明天，而19日清晨就有民眾到武嶺卡位，等待晚上降雪，但19日合歡山武嶺亭並未降雪，直到20日清晨八點多，水氣加上溫度持續下降，下起短暫冰霰，讓等候多時的民眾相當開心。

清晨松雪樓氣溫約1.5度左右，伴隨水氣持續驟降，6點半左右下起短暫冰霰，8點又下一波，由於19日晚間台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）預警性封閉，20日清晨才恢復正常通行，深夜就有民眾前往排隊，直到7點陸續開放上山。

南投仁愛警分局也提醒，民眾若要上山賞雪，記得評估自身車輛狀況，路面積雪結冰務必加掛雪鏈，在雪地中行車慢是不二法則，而雪季交通事故大多是未保持安全距離，起步切忌大腳油門，除了打滑也容易造成雪鍊斷裂，不要因為一時疏忽而付出慘痛代價。