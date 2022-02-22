美國聯準會（Fed）理事波曼 （Michelle Bowman）周一（21日）表示，她對於Fed3月例會升息幅度超過一碼持開放態度。

波曼在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策投票權。她在一份針對美國銀行家協會（ABA）大會預先準備的講稿指出，她支持Fed下個月調高利率，且表示「若經濟情況一如預期，未來數個月進一步升息或許是適當做法」。

波曼表示：「我將密切關注經濟數據，以判斷3月會議的適當升息幅度。」這番話意味著，她對於升息兩碼持開放態度。