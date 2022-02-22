為喚起兩性同酬公共意識，勞動部今天發布我國2021年「同酬日」為2月27日，但較2020年不減反增，也是從2011年首次調查以來，唯一一次不減反增的年度，勞動部表示，與去年三級警戒期間，女性受僱員工占比較高的住宿及餐飲業影響較劇烈、全年薪資增幅僅1.2％，與此同時，男性占比較高的製造業薪資增長達5.5％所致。

「同酬日」意味女性要比男性多工作幾天才能達到整年薪資相同。我國2019年的兩性差為14.9％、2020年下滑至14.8％，但去年不減反增、增加為15.8％。

勞動部統計處處長梅家瑗表示，去年兩性平均時薪均較2020年增加，但女性僅增3.3％，較男性4.6％低，推估與2021年產業間景氣狀況及加薪幅度出現較大落差有關。

據統計，住宿及餐飲業中女性受僱員工占比達56.3％，梅家瑗說，去年5月中旬三級警戒影響，導致住宿及餐飲業薪資增長速度緩慢，雖然在第4季時有回至過去水準，但住宿及餐飲業時薪增長僅1.2％；與此同時，男性占比達59.2％的製造業則受惠於外貿暢旺，全年時薪增長達5.5％，加上就算同行業中也因性別在不同職業占比不同，如電子零組件女性平均時薪僅增加6.7％，男性則增13.2％。