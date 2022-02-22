周興哲（左）和李沐談校園純愛，吸全台票房近6000萬。（華映提供）

校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》由杜政哲改編劇本並執導，集合周興哲、李沐、宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出。周興哲在電影中表現自然出色，被粉絲封為「國民學長」，主題曲〈想知道你在想什麼〉完整MV一公開，便躍居各大排行榜冠軍，今也公佈電影全新花絮，可以見到他與婁峻碩大打出手的採排畫面，兩人都大呼沒想到短短的動作場面拍起來竟然如此累人。

花絮中可以看出周興哲是電影的動作擔當，不但和婁峻碩打了一架，還要落水救李沐。為了讓打戲在安全的狀況下進行，周興哲與對手婁峻碩特別和武術指導進行3至4次的動作採排，婁峻碩表示原本以為只是1場小小的打戲，沒想到光是套招也累到直喘氣，周興哲也是累到躺在地上，才明白拍攝打戲真的不容易。

另一場的入水戲，周興哲相對得心應手，他笑說：「我從小在游泳池長大的啊！」李沐更爆料說：「周興哲自封是『帥人魚』！」周興哲擅長游泳、水性極佳，第1支MV就是和鋼琴一起入水，在5公尺深的地方，睜開眼睛彈唱，入水戲對他而言並不困難，但周興哲表示當時現場的水溫很低，「那天的水不是常溫，是冰冰的，拍久了真的變得好冷」。

面對即將來臨的3天連假，周興哲從周五晚上起，又再度抽空進行影廳活動，將於宋柏緯及何思靜等人再次前往全台影廳和影迷互動，其中周五晚上將在影城進行「吃貨場」，凡是購買當天的電影該場的電影票，便可獲得電影中女主角項微心最愛吃的菠蘿包加奶茶的超值組合餐。